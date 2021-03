Indonesia Masuk 10 Besar Negara dengan Vaksinasi Terbanyak

jpnn.com, JAKARTA - Satgas Covid-19 mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan vaksinasi terbanyak kepada masyarakatnya.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, progres Indonesia dalam memvaksinasi masyarakat merupakan satu hal yang patut dibanggakan.

“Dari lebih 200 negara di dunia, Indonesia adalah satu dari beberapa negara yang sudah memulai program vaksinasi yang masif," ujar Reisa dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/3).

Reisa menjelaskan bahwa per 24 Maret 2021, On World in Data menunjukkan bahwa Indonesia berada di sepuluh besar negara dengan jumlah vaksinasi Covid-19 terbanyak.

“Sangat penting bagi masyarakat yang menjadi penerima vaksin untuk berterima kasih kepada mereka yang sudah berjuang untuk memastikan sehat dan aman dari Covid-19,” katanya.

Reisa mengingatkan bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk mengingatkan atau mengedukasi mereka yang seharusnya masuk giliran divaksin, salah satunya adalah lansia.

Jumlah lansia yang akan divaksin seluruhnya sekitar 21 juta orang lebih. Namun, masih banyak dari mereka yang belum mendapatkan haknya.

“Ini tentunya merupakan kewajiban kami yang mungkin usianya lebih muda terlebih anak dan cucu mereka untuk dapat memberikan informasi mengenai tempat, jadwal maupun cara pendaftaran dan syarat siap untuk divaksin," kata Reisa.