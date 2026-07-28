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Indonesia Menang Atas Kamboja, Herdman Minta Tim Fokus Laga Selanjutnya

Indonesia Menang Atas Kamboja, Herdman Minta Tim Fokus Laga Selanjutnya
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Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - KABUPATEN BOGOR - Timnas Indonesia menang atas Kamboja 1-0 pada laga pembuka Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin malam.  

Hattrick Mitchell Lee Baker dan masing-masing satu gol dari Sandy Walsh dan Jens Raven membuat Indonesia mengalahkan Kamboja.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengingatkan timnya tidak terlena setelah meraih kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja. 

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Menurut Herdman, kemenangan itu menjadi awal yang baik bagi skuad Garuda. 

"Kami akan merayakan sedikit malam ini, tetapi setelah itu kembali fokus," kata Herdman dalam konferensi pers pascapertandingan.

Namun, dia mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang, sehingga fokus tim beralih ke pertandingan melawan Timor Leste. 

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Menurut dia, setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda sehingga tim tidak boleh menganggap enteng lawan berikutnya. "Pertandingan berikutnya adalah tugas berikutnya," ujarnya. 

Dia menuturkan Indonesia akan menghadapi perjalanan panjang menuju Thailand untuk melawan Timor Leste yang tampil dengan motivasi tinggi.

John Herdman Minta Timnas Indonesia tak Terlena setelah menang telak 5-1 atas Kamboja di Piala AFF 2026. Alihkan fokus pada laga selanjutnya.

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