Indonesia Menangkan Bidding Tanah di Makkah, Kampung Haji Segera Dibangun

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Indonesia sudah berhasil memenangkan penawaran terkait tanah yang terletak di plot lahan nomor 6 di Makkah.

Menurut dia, Indonesia makin dekat untuk memiliki hotel sendiri yang nantinya akan dibangun di Kampung Haji, Makkah.

Hal itu turut dibahas saat memberikan keterangan pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1).

“Tadi sudah sempat disampaikan juga keberhasilan pemerintah Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya kita bisa memiliki Kampung Haji di Arab,” katanya.

“Jadi, Bapak Rosan (CEO Danantara) melaporkan bahwa kita telah memenangkan bidding dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Makkah,” sambung Prasetyo.

Dia menuturkan bahwa Indonesia dapat memenangkan pengadaan tanah di Makkah karena kemampuan Presiden Prabowo Subianto dalam bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi.

Selain itu, dengan kemenangan ini pula menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi bersedia untuk mengubah aturan agar sebuah negara dapat memiliki aset di Makkah.

“Yang ini (keberhasilan memenangkan bidding) atas diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden. Sehingga, untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi mengubah aturan untuk sebuah negara, bila bisa memiliki aset di Arab Saudi,” jelasnya.