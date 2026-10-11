Indonesia-Mesir Tegaskan Solusi Dua Negara Kunci Perdamaian Palestina

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa solusi dua negara (two-state solution) merupakan satu-satunya jalan untuk mewujudkan perdamaian di Palestina dan kawasan Timur Tengah.

Hal itu dikatakan Prabowo dalam pernyataan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi usai pertemuan kedua pimpinan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Minggu (11/10).

“Indonesia tetap berpandangan bahwa terwujudnya negara Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan Indonesia berkomitmen penuh mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan hidup dalam perdamaian.

Menurut dia, dukungan tersebut diwujudkan melalui komitmen Indonesia bersama Mesir untuk terus berkontribusi dalam mendorong proses perdamaian serta memastikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina dapat segera diberikan.

“Kami berkomitmen penuh untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam menentukan nasibnya sendiri dan hidup dalam perdamaian,” jelasnya.

Kedua negara juga menaruh perhatian serius terhadap situasi kemanusiaan di Palestina, khususnya akibat kekerasan dan operasi militer Israel yang menimbulkan korban di kalangan masyarakat sipil.

Ketua Umum Partai Gerindra menuturkan keprihatinan atas berbagai tindakan yang dinilai melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia, termasuk tindakan provokatif serta penggunaan kekuatan secara berlebihan.