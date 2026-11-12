Indonesia & Norwegia Umumkan Kontribusi Berbasis Hasil Tahap Kelima di COP31 Antalya

jpnn.com, ANTALYA - Indonesia dan Norwegia mengumumkan kontribusi berbasis hasil tahap kelima (Results-Based Contribution atau RBC 5) di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), Kamis (12/11). Melalui kontribusi ini, Norwegia mengakui capaian Indonesia dalam menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo menyampaikan Indonesia menyambut baik kontribusi berbasis hasil kelima senilai USD 100 juta dari Norwegia yang melengkapi dukungan sebelumnya sebesar USD 216 juta sebagai wujud kepercayaan atas capaian penurunan emisi terverifikasi Indonesia.

"Komitmen ini memperkuat langkah nyata kami di lapangan, mulai dari penambahan 70.000 personel perlindungan hutan hingga pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), guna memastikan tercapainya target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 demi kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, dan iklim global," ujar dia.

Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Norwegia. Menurut Menhut, kontribusi kelima ini merupakan pengakuan atas kerja sehari-hari para petugas kehutanan dan masyarakat setempat dalam menjaga dan mengelola hutan secara lestari.

Dia menekankan bahwa Indonesia menentukan prioritas penggunaan kontribusi sesuai kebijakan nasional dan mengelolanya secara transparan dan akuntabel.

Menhut menyoroti empat prioritas agar manfaat kontribusi ini dapat dirasakan dalam jangka panjang, yakni pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemulihan ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada hutan.

“Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus memperkuat pemantauan hutan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan para mitra agar kemajuan yang dicapai dapat dipercaya dan diukur,” ujar Menhut.

Pandangan tersebut juga ditegaskan oleh Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland yang mengapresiasi pencapaian Indonesia.