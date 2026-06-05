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Indonesia Open 2026: Putri KW Hampir Membalikkan Keadaan, tapi Chen Yu Fei Berbuat Lain

Indonesia Open 2026: Putri KW Hampir Membalikkan Keadaan, tapi Chen Yu Fei Berbuat Lain
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Putri Kusuma Wardani a.k.a Putri KW gugur di perempat final Indonesia Open 2026. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Chen Yu Fei kembali menjadi momok bagi Putri Kusuma Wardani saat keduanya bertemu di perempat final Indonesia Open 2026.

Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026), pemain yang beken disapa Putri KW itu menyerah dua gim langsung dengan skor 13-21, 20-22.

Hasil tersebut membuat Putri KW belum mampu mematahkan dominasi peraih emas Olimpiade Tokyo 2020 itu.

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Dari empat kali pertemuan, Putri masih belum menemukan cara untuk mengalahkan Chen.

Meski gagal melangkah ke empat besar Indonesia Open 2026, pemain kelahiran Tangerang itu ada perkembangan dalam penampilannya kali ini.

Putri menilai pertandingan sudah berjalan sesuai rencana, terutama pada gim kedua ketika mampu menekan lawan.

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"Sebenarnya cukup puas dengan permainan saya, cara mainnya. Cuma memang di game kedua itu lumayan jauh banget saya unggul, yang buat saya kecewa apa ya, sedikit lagi saya bisa rubber game dan punya kesempatan untuk menang," ucapnya.

Kekalahan ini memang terasa menyakitkan karena Putri sebenarnya sempat berada di posisi yang sangat menguntungkan pada gim kedua.

Chen Yu Fei kembali menjadi momok bagi Putri Kusuma Wardani saat keduanya bertemu di perempat final Indonesia Open 2026.

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