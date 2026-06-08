Indonesia Open 2026: Raymond/Joaquin Gagal Penuhi Harapan Fan Tuan Rumah

jpnn.com - Harapan pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin untuk mengakhiri paceklik gelar tuan rumah di Indonesia Open 2026 tidak terwujud.

Ganda putra ranking 12 dunia itu harus puas menjadi runner up setelah kalah dari wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, dengan skor 21-13, 18-21, 10-21 pada final yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Pada laga ini, pasangan asal PB Djarum itu mengaku kehilangan momentum setelah mampu merebut gim pertama.

Permainan juara Australia Open 2025 itu mengendur pada dua gim berikutnya sehingga harus mengakui keunggulan lawan dalam tempo 49 menit.

"Kami sudah menampilkan apa yang kami bisa. Kami pun juga di lapangan berusaha, kalau bisa jangan sampai poin hilang banyak banget, tetapi saya rasa pasangan Malaysia tadi mainnya benar-benar luar biasa, mereka tetap fokus, tetap menjaga pikiran," ujar Joaquin.

Hasil ini membuat pasangan berakronim RayJo kembali gagal mengatasi pasangan Malaysia tersebut.

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Pada pertemuan sebelumnya di final Indonesia Masters 2026, Raymond/Joaquin juga menelan kekalahan dua gim langsung dengan skor 19-21, 13-21 dari ganda putra ranking delapan dunia tersebut.

Raihan runner up pada Indonesia Open 2026 juga membuat Raymond/Joaquin kembali harus puas sebagai finalis.