Indonesia Open 2026: Ternyata An Se Young Mengenal Megawati
jpnn.com - JAKARTA - Tunggal putri nomor satu dunia dari Korea An Se Young ternyata mengenal pevoli asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi.
Wanita kelahiran 31 Juli 2001 tersebut mengetahui Megawati seusai dikenalkan dengan pelatihnya di Korea.
“Saya suka menonton semua jenis olahraga. Saya dikenalkan dengan pelatih saya yang dulu pernah bekerja sama dengan Megawati. Dari situ saya mulai mengenal,” ujar peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu.
Bagi An, sosok Megawati merupakan fenomena mengingat pernah bermain pada tim Daejeon CheongKwanJang Red Sparks di kompetisi Korea.
Tidak heran publik Negeri Ginseng mengenal dekat istri dari Dio Novandra Wibawa tersebut.
Megawati musim ini kembali berkarier di Korea dengan memperkuat Suwon Hyundai Hillstate setelah mengantarkan Jakarta Pertamina menjadi juara Proliga 2026.
“Megawati merupakan pemain yang hebat. Itu menjadi kesan yang mendalam buat saya,” ujar wanita berakronim ASY itu.
An Se Young tembus 16 Besar Indonesia Open 2026 seusai mengalahkan wakil Turki, yakni Neslihan Arin dua gim langsung dengan skor 21-18, 21-6 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).
An Se Young tembus 16 Besar Indonesia Open 2026 seusai mengalahkan wakil Turki, Neslihan Arin.
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