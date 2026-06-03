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Indonesia Open2026: Fajar/Fikri Tumbang, Apa yang Terjadi di Istora?

Indonesia Open2026: Fajar/Fikri Tumbang, Apa yang Terjadi di Istora?
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Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat berlaga pada ajang Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/6). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri harus mengakhiri langkah lebih cepat di Indonesia Open 2026 setelah tersingkir pada babak pertama.

Ganda putra ranking dua dunia itu angkat koper seusai kalah dari wakil China Chen Bo Yang/Liu Yi dengan skor 13-21, 14-21 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Juara China Open 2025 tersebut tampil di bawah performa terbaiknya. Fajar/Fikri kerap melakukan kesalahan sendiri sehingga kesulitan mengimbangi permainan lawan.

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Alhasil, pasangan berakronim FaFi itu harus menyerah dua gim langsung dalam tempo 37 menit.

"Lawan bermain sangat siap sekali, sangat baik sekali. Mereka bermain defense balik serang dan mempunyai defense yang sangat rapat."

"Serangan kami juga tidak bisa menembus pertahanan mereka. Kami mau cepat-cepat mematikan, malah jadi bumerang buat kami sendiri. Kami banyak melakukan kesalahan,” ujar Fajar.

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Kekalahan tersebut membuat Fajar/Fikri mengikuti jejak Daniel Marthin/Leo Rolly Carnando serta Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat yang lebih dahulu tersingkir pada babak pertama.

Daniel/Leo harus mengakui keunggulan wakil Taiwan Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan lewat pertarungan rubber game 16-21, 21-13, 19-21.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri tampil mengecewakan seusai langsung tersingkir di babak pertama Indonesia Open 2026

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