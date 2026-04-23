Indonesia Peringkat Kedua Dunia soal Ketahanan Energi, Golkar Puji Duet Prabowo-Bahlil

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi menilai capaian Indonesia di sektor energi global tidak lepas dari tangan dingin Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, penguatan kelembagaan strategis dan penempatan sosok yang tepat menjadi kunci di balik pengakuan dunia terhadap ketahanan energi Tanah Air.

“Saya melihat ada penggunaan kewenangan Presiden secara tepat dan terarah dengan menunjuk Pak Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM,” ujar Abdul Rahman dalam keterangannya, Kamis (23/4).

Langkah Strategis Presiden Abdul Rahman menjelaskan, langkah awal yang krusial adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi pada Januari 2025 melalui Keputusan Presiden.

Satgas ini diberi mandat besar untuk mengintegrasikan kebijakan lintas kementerian agar tidak lagi terfragmentasi.

“Dalam struktur ini, Pak Bahlil memiliki posisi kunci sebagai Ketua Satgas. Ini membuat eksekusi kebijakan lebih terintegrasi dan tidak jalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Tak hanya itu, posisi Menteri ESDM kian diperkuat dengan jabatan Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN).

Desain kelembagaan yang matang ini membuat sektor energi Indonesia lebih adaptif dan gesit dalam merespons dinamika global.