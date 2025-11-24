Indonesia Perkuat Aksi Nyata Menuju Net Zero melalui Karbon Berintegritas Tinggi

jpnn.com, BRASIL - Indonesia resmi menutup rangkaian kegiatan Paviliun Indonesia pada COP30, yang tahun ini mengusung tema “Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievements through Indonesia’s High Integrity Carbon.”

Penutupan disampaikan oleh Ary Sudijanto, Deputi Bidang PPI dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, mewakili Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH.

Ary Sudijanto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Brasil dan Sekretariat UNFCCC atas penyelenggaraan COP30 serta kepada seluruh mitra, delegasi, dan pengunjung yang turut menyukseskan Paviliun Indonesia. Paviliun ini menjadi instrumen diplomasi strategis Indonesia untuk menunjukkan kontribusi nyata dalam penurunan emisi global melalui tata kelola karbon berintegritas tinggi.

Selama dua minggu penyelenggaraan, Paviliun Indonesia mencatat pencapaian yang signifikan yaitu lebih dari 5.000 pengunjung, 50 lebih sesi diskusi yang menghadirkan 60 pembicara tingkat nasional dan internasional.

Selain itu, 100 lebih mitra dan sponsor yang berkolaborasi, dan 20 pertemuan bilateral yang menghasilkan langkah lanjut kerja sama di bidang perubahan iklim, kehutanan, dan pembangunan berkelanjutan.

Hingga hari penutupan, Paviliun Indonesia mencatat: 44 proyek kredit karbon, dan 28 project proponents. Minat pembelian/investasi sebesar 2.754.680 ton CO?e, berasal dari 12 proyek (8 energi, 3 FOLU, 1 pengelolaan sampah).

Inisiatif Carbon Connection menjadi bukti bahwa Indonesia telah melangkah dari tahap negosiasi menuju implementasi, membuka akses pembiayaan bagi aksi mitigasi–adaptasi dan memberi dampak positif bagi masyarakat lokal.

Selama COP30, Kementerian Kehutanan menyelenggarakan 8 sesi utama, yaitu: Perhutanan Sosial; Komitmen Hutan Adat; Pengendalian Kebakaran Hutan; World Mangrove Center; Multiusaha Kehutanan (MUK); Voluntary Carbon Market (VCM); Pengembangan Hutan Tanaman; dan International Tropical Peatlands Centre (ITPC).