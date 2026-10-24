Indonesia Pimpin CTIF Council, Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme

jpnn.com - Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI Mayjen TNI Rio Firdianto memimpin Counter Terrorism Information Facility (CTIF) Council Meeting yang berlangsung pada 22-23 Oktober 2026 di Singapura.

Pertemuan itu dihadiri para pimpinan intelijen sembilan negara anggota, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat.

Forum tersebut menjadi momentum penguatan kerja sama intelijen dalam menghadapi ancaman terorisme sekaligus menandai lima tahun berdirinya CTIF.

Mayjen Rio menjelaskan CTIF Council Meeting 2026 adalah pertemuan tahunan yang bertujuan untuk membahas perkembangan dan efektivitas pelaksanaan kerja sama CTIF selama satu tahun terakhir, serta untuk menentukan strategi pelaksanaan kerja sama pada tahun mendatang.

"Pada forum ini didiskusikan pula tentang trend ancaman terorisme saat ini dari berbagai kawasan di dunia termasuk pemicu pergerakannya serta langkah untuk mengantisipasi ancaman tersebut," ucapnya dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (24/10/2026).

Salah satu pembahasan dalam pertemuan ini membahas perkembangan ancaman terorisme di Asia Tenggara dan kawasan lainnya, termasuk faktor-faktor yang berpotensi memicu aktivitas terorisme.

"Kerja sama intelijen untuk menghadapi ancaman terorisme ini sudah berlangsung lama dan sangat efektif untuk mencegah aksi-aksi terorisme di negara peserta serta menjaga keamanan kawasan," kata Rio.

Kerja sama tersebut diperkuat melalui pertukaran informasi dan koordinasi antar lembaga intelijen untuk mengantisipasi ancaman terorisme lintas negara. Setiap negara anggota menempatkan perwakilan untuk mendukung operasionalisasi CTIF.