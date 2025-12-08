Indonesia Productivity Summit 2025 Siap Digelar untuk Perkuat Produktivitas Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Ikatan Alumni Teknik Industri ITB (IATI ITB) akan menyelenggarakan Indonesia Productivity Summit 2025, di JIEXPO Convention Centre and Theatre, pada 12 Desember nanti.

Agenda nasional ini bertujuan memperkuat Gerakan Produktivitas Indonesia sekaligus mendorong peningkatan daya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Mengusung tema “Driving Innovation, Productivity, and Human Capital: Indonesia’s Path to Global Competitiveness 2045,” forum ini dirancang sebagai platform kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta mitra pembangunan.

Ekosistem produktivitas yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan menjadi fokus utama yang ingin dibangun melalui kolaborasi lintas sektor tersebut.

Acara akan dibuka dengan laporan kegiatan oleh Direktur Jenderal Binalavotas, Darmawansyah, S.T., M.Si., yang akan menyampaikan perkembangan program peningkatan produktivitas nasional serta arah strategis yang tengah dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan.

Puncak agenda menghadirkan Keynote Speech dari Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., yang akan memberikan arahan mengenai penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan akselerasi transformasi industri sebagai fondasi peningkatan produktivitas nasional.

Sorotan lain dalam konferensi ini adalah sesi strategic sharing mengenai transformasi produktivitas nasional yang melibatkan sektor swasta, serta panel diskusi bertema “Accelerating Productivity Through People, Technology, and Industry Transformation.”

Pembicara berasal dari Microsoft Indonesia, Yayasan Dharma Bakti Astra (YDBA), Asian Productivity Organization (APO), dan Kementerian Ketenagakerjaan.