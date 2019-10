Indonesia Punya 5 Wakil di 8 Besar French Open 2019, Lawannya Kelas Berat Semua

jpnn.com, PARIS - Lima wakil Indonesia akan berjuang meraih tiket semifinal French Open 2019 di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Jumat (25/10) malam WIB. Tiga di antaranya di nomor tunggal putra. Ada Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting dan Shesar Hiren Rhustavito.

Di perempat final malam nanti, mereka ketemu lawan-lawan kelas berat. Jojo akan berhadapan dengan peringkat lima dunia Anders Antonsen (Denmark).

Sementara Ginting akan meladeni peringkat satu dunia Kento Momota (Jepang), dan Vito berhadapan dengan juara bertahan French Open, Chen Long, si ranking empat dunia asal Tiongkok.

Dua wakil Indonesia lainnya di perempat final, ganda putra Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions dan ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti a.k.a PraMel juga ketemu lawan berat.

Minions harus meladeni si juara bertahan ajang ini, Han Cheng Kai/Zhou Hao Dong. Ini ulangan final French Open tahun lalu, saat Minions takluk 21-23, 21-8, 17-21.

Sementara PraMel jumpa ganda campuran peringkat empat dunia asal Thailand Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai.

Tahun lalu, Indonesia hampa gelar di French Open. Hanya Minions yang jadi finalis. Entah tahun ini. (adk/jpnn)

5 Wakil Indonesia yang tersisa di French Open 2019:

Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota (Jepang)

Jonatan Christie vs Anders Antonsen (Denmark)

Shesar Hiren Rhustavito vs Chen Long (Tiongkok)

Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya vs Han Cheng Kai/Zhou Hao Dong (Tiongkok)

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)