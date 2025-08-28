menu
Indonesia Punya 9 Wakil di 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025

Indonesia Punya 9 Wakil di 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025

Indonesia Punya 9 Wakil di 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025
Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani. Foto: pbsi

jpnn.com - PARIS - Indonesia menyisakan sembilan wakil di Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Paris, yang Kamis (28/8) ini tiba di 16 Besar.

Dari sektor ganda campuran Indonesia masih punya Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu, yang di 16 Besar akan menghadapi Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia).

Wakil Merah Putih di nomor ganda putri masih ada dua, yakni Febrina Kusuma/Amalia Pratiwi dan Lanny Mayasari/Siti Ramadhanti.

Dua ganda Indonesia itu akan menghadapi pasangan papan atas dunia.

Febrina/Amalia menantang Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea), sedangkan Lanny/Siti menghadapi Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia).

Di nomor ganda putra ada Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana yang harus bertemu dengan unggulan pertama Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korea). 

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto juga tak bertemu lawan ringan, ada duo Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Indonesia masih mempertahankan dua tunggal putrinya hingga hari ke-4 BWF World Championships 2025.

Adakah pemain Indonesia yang bisa masuk perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Paris?

