Indonesia Raih Juara dalam Ajang Migrant Arirang Multicultural Festival 2025 Korsel
jpnn.com, SEOUL - Perhelatan Migran Arirang Multicultural Festival (MAMF) 2025 sudah berakhir 27 Oktober lalu.
Festival tahunan yang sudah memasuki tahun ke 20 ini memberikan kesan membanggakan bagi Indonesia, setelah kontingen Indonesia memboyong kemenangan berbagai kategori.
"Indonesia berhasil menyabet gelar juara pada semua kategori. Meliputi Parade budaya, UKM, Tarian. Tentunya momentum ini sangat membanggakan, Indonesia mengungguli 20 negara lainnya," ujar," Chang Ik Hwan selaku kordinator delegasi Indonesia, Rabu (29/10).
MAMF yang setiap tahun diadakan di Taman Budaya Yongji, Seongsan Art Hall kota Changwon, Gyeongnam Korea Selatan. Tahun ini digelar 3 hari, mulai 24-26 Oktober, dan diikuti 21 negara.
Delegasi Indonesia turut serta memeriahkan acara MAMF 2025 diikuti 43 orang tergabung tim galery dan academy wastra Indonesia yang di pimpin oleh Meisy Chang.
Beberapa tim lainnya seperti Joy Tobing untuk tarik suara, Ndia Tjoa, Andina dan Rafsanklyle (model), untuk tim national costum dan Mua dari redberry wedding di bawah naungan Ernia Apriliawanti sementara tim penari dari Belantara Budaya Indonesia dan Sanggar Kirana Budaya, UKM dari Rumah Batik Palbatu.
Beberapa peserta UKM binaan PLN, Seroja, Kudung, dan Damakara juga terlibat. Dari perwakilan desainer Adinda Moeda dan lainnya.
Selama kegiatan pameran tenda budaya Indonesia paling padat didatangi oleh pengunjung yang ingin berfoto dengan menggunakan baju adat Indonesia dan belajar cara menggambar batik dengan media pouch, mencoba permainan gasing dan bola bekel.
Delegasi Indonesia tampil dengan national costum bertema Indonesia Timur yang dikenakan oleh para model.
