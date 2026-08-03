Indonesia Re Dukung Penanaman 3.250 Mangrove bersama STMA Trisakti

jpnn.com, JAKARTA - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui partisipasi pada kegiatan penanaman mangrove dalam rangka International Mangrove Day 2026 yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti di kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk, Jakarta Utara.

Kegiatan bertajuk "Strong Roots, Strong Generation, Brighter Future" tersebut menjadi bagian dari kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah, regulator, asosiasi industri, perguruan tinggi, perusahaan perasuransianasuransi dan reasuransi, akademisi, mahasiswa, alumni, dan masyarakat.

Pada tahun ini, sebanyak 3.250 bibit mangrove ditanam di dua titik kawasan pesisir Jakarta Utara sebagai upaya mendukung pelestarian ekosistem pesisir, mitigasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana.

Sebagai perusahaan reasuransi terbesar di IndonesiaBUMN, Indonesia Re memandang pelestarian lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun ketahanan bangsa terhadap berbagai risiko, termasuk risiko bencana yang makin meningkat akibat perubahan iklim.

Dukungan terhadap kegiatan ini juga merupakan implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang berfokus pada penciptaan nilai berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Pada kesempatan yang berbeda, Plt. Direktur Utama Indonesia Re Robbi Yanuar Walid menyampaikan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang berdampak pada meningkatnya eksposur risiko di berbagai sektor.

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"Sebagai perusahaan reasuransi nasional terbes, Indonesia Re memiliki kepedulian yang kuat terhadap isu keberlanjutan. Upaya mitigasi risiko tidak hanya dilakukan melalui kapasitas reasuransi yang kami berikan kepada industri, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam menjaga lingkungan. Pelestarian mangrove merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan ekosistem pesisir sekaligus mengurangi risiko bencana yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas," ujar Robbi.

Lebih lanjut, Robbi menegaskan Indonesia Re juga meyakini pentingnya membangun kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan.