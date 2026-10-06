Indonesia Re Uji Emisi Seluruh Kendaraan Dinas

jpnn.com, JAKARTA - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re melaksanakan uji emisi terhadap seluruh kendaraan dinas dan operasional perusahaan pada Selasa (29/9).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Indonesia Re ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia Re dalam mendukung kelestarian lingkungan sekaligus memastikan kendaraan operasional perusahaan memenuhi ketentuan baku mutu emisi gas buang yang berlaku.

Sebagai sarana penunjang mobilitas operasional perusahaan, kendaraan dinas perlu dipastikan berada dalam kondisi yang baik, tidak hanya dari aspek kelayakan operasional, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan.

Melalui pelaksanaan uji emisi secara berkala, Indonesia Re berupaya memastikan aset kendaraan perusahaan tetap dalam kondisi prima, mendukung efisiensi penggunaan bahan bakar, serta meminimalkan emisi gas buang.

Kepala Divisi ESG & TJSL Indonesia Re Mardian Adhitya menyebut uji emisi hari ini merupakan bagian dari upaya kami untuk melanjutkan langkah-langkah keberlanjutan yang telah dilakukan Indonesia Re sebelumnya.

“Upaya tersebut kami lakukan secara bertahap dan terintegrasi. Kami juga terus mendorong proses bisnis yang lebih ramah lingkungan.” ujarnya.

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Dalam kegiatan tersebut, sebanyak dua puluh dua (22) unit kendaraan yang terdiri atas dua puluh (20) kendaraan roda empat (4) dan dua (2) kendaraan roda dua dengan bahan bakar untuk menjalani pemeriksaan dan pengukuran emisi.

Proses pengujian meliputi pemeriksaan visual kondisi kendaraan, pengukuran gas buang dalam kondisi stasioner, serta pengambilan parameter emisi menggunakan perangkat gas analyzer untuk kendaraan bensin dan/atau smoke opacity meter untuk kendaraan diesel.