Indonesia Re Unity Cup 2026 Hadirkan Semangat Baru, Padel Jadi Sarana Kolaborasi
jpnn.com - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) kembali menggelar Indonesia Re Unity Cup. Memasuki penyelenggaraan ketiga, ajang tersebut mengusung olahraga padel sebagai medium untuk mempererat hubungan antarpelaku industri asuransi dan reasuransi.
Kegiatan yang berlangsung di Mr Padel Cipete, Jakarta Selatan, pada 15 November 2026 itu diikuti 192 atlet dari 24 perusahaan dan institusi. Sejumlah lembaga turut ambil bagian, mulai dari Danantara Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Padel Jadi Ruang Mempererat Hubungan Industri
Indonesia Re Unity Cup 2026 tidak hanya dirancang sebagai kompetisi olahraga. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk membangun komunikasi dan memperkuat kerja sama di luar aktivitas profesional.
Direktur Utama Indonesia Re Robbi Yanuar Walid menilai nilai utama dari penyelenggaraan kegiatan tersebut terletak pada hubungan yang terbangun di antara para peserta.
"Bagi kami, keberhasilan acara ini tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang keluar sebagai pemenang. Lebih dari itu, kami ingin menghadirkan suasana kebersamaan, memperluas pertemanan, dan memperkuat kolaborasi di lingkungan industri," ujar Robbi.
Setiap institusi mengirimkan satu tim yang terdiri dari tiga pasangan. Komposisinya meliputi dua pasangan putra dan satu pasangan putri.
Jadi Ajang Silaturahmi di Luar Urusan Pekerjaan
Partisipasi berbagai lembaga membuat turnamen ini menjadi wadah pertemuan bagi para pelaku industri, regulator, serta mitra kerja. Interaksi melalui olahraga diharapkan mampu menciptakan hubungan yang lebih dekat dan terbuka.
Perwakilan OJK Rianto menyambut positif inisiatif tersebut. Menurut dia, kegiatan olahraga seperti Indonesia Re Unity Cup memberikan ruang bagi para peserta untuk saling mengenal dalam suasana yang lebih santai.
. Indonesia Re Unity Cup 2026 kembali digelar dengan konsep berbeda. Padel menjadi pilihan, tetapi ada misi besar di balik turnamen ini.
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