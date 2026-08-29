Indonesia Resmi Berangkatkan 432 Atlet ke Asian Games 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kontingen Indonesia dipastikan berkekuatan 432 atlet dalam ajang bergengsi Asian Games Aichi-Nagoya 2026 setelah Chief de Mission (CdM) Todotua Pasaribu menyatakan jumlah tersebut telah memasuki keputusan final.

Kepastian mengenai jumlah delegasi Merah Putih ini dikonfirmasi langsung oleh Chief de Mission (CdM) Asian Games 2026, Todotua Pasaribu. Ia menegaskan tidak akan ada lagi perombakan nama di dalam daftar tersebut.

"Sudah final. Itu sudah dimasukkan semua namanya ya," ujar Todotua kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu (29/8).

Todotua menjelaskan bahwa proses keberangkatan para penggawa olahraga Indonesia ke Aichi-Nagoya, Jepang, nantinya tidak dilakukan secara serentak, melainkan bakal dibagi ke dalam beberapa gelombang keberangkatan.

"Memang karena pertandingannya itu ada yang duluan, ya. Ada beberapa pertandingan cabor yang dilaksanakan sebelum pembukaan seremoninya," kata Todotua.

Ke-432 atlet itu bertanding dalam 35 cabang olahraga, didampingi 148 pelatih dan ofisial.

Indonesia membidik empat emas pada ajang multi-event se-Asia ini, yang dianggap realistis mengingat beberapa nomor potensial emas tidak dipertandingkan kembali.(antara/jpnn)