Indonesia-Rusia Jajaki Kolaborasi Strategis Sektor Perkapalan hingga Kedirgantaraan

jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kolaborasi strategis dengan menjajaki peluang kerja sama baru di sektor perkapalan dan kedirgantaraan.

Komitmen ini dimatangkan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Deputi Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov di Bogor, Jumat (16/10/2026).

Pertemuan tingkat tinggi ini berfokus pada tiga poin utama, yaitu perluasan kemitraan antarpelaku usaha, peningkatan kapasitas industri nasional, serta penjajakan teknologi penerbangan dan perkapalan.

Diskusi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Vladivostok pada September 2026, serta hasil Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 RI-Rusia di Kazan pada Mei 2026.

Menko Airlangga menegaskan bahwa penguatan ekonomi ini berjalan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperluas peluang investasi dan pengembangan kapasitas industri kedua negara.

Sejauh ini, hubungan dagang kedua negara menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia-Rusia sukses menembus angka USD 4,84 miliar, atau melonjak sekitar 21,6 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar USD 3,98 miliar.

Komoditas utama yang menyokong angka tersebut meliputi minyak kelapa sawit, kopi, kakao, produk pertanian, dan pupuk.

Guna menjaga momentum pertumbuhan ini, Menko Airlangga turut menyambut baik kehadiran delegasi bisnis Rusia dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2026. Pertemuan bisnis selama pameran tersebut diharapkan mampu mendorong diversifikasi perdagangan serta membuka keran investasi baru bagi kedua belah pihak.