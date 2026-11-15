Indonesia Sapu Bersih Gelar Juara MilkLife Indonesia Junior International Series 2026

jpnn.com, KUDUS - Pebulu tangkis muda Indonesia menyapu bersih seluruh gelar juara pada turnamen MilkLife Indonesia Junior International Series 2026 yang resmi berakhir di Djarum Arena, Kudus, Jawa Tengah, Minggu (15/11/2026).

Kejuaraan yang merupakan kolaborasi antara MilkLife, Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI), dan Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) ini mempertandingkan empat kelompok umur, yakni U-13, U-15, U-17, dan U-19, baik di sektor putra maupun putri.

Ketua Panitia Pelaksana MilkLife Indonesia Junior International Series 2026 Yuni Kartika bersyukur kejuaraan yang diikuti oleh peserta dari delapan negara di tiga benua tersebut dapat berjalan lancar dan sukses hingga partai puncak.

Baca Juga: Perang Saudara Warnai Partai Puncak MilkLife Junior International Series 2026

“Setelah vakum cukup lama di Indonesia, kami bersyukur turnamen ini dapat terselenggara sukses. Terima kasih kepada para sponsor, PBSI, Badminton Asia, dan juga BWF yang telah mendukung turnamen ini,” kata Yuni dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).

Yuni berharap penyelenggaraan turnamen internasional ini tidak hanya menambah jam terbang atlet muda Tanah Air, tetapi juga memberikan kesan positif bagi para peserta mancanegara. Dengan demikian, kejuaraan di tahun-tahun mendatang diharapkan dapat menarik minat lebih banyak negara sehingga persaingan semakin kompetitif.

“Di satu sisi, keterlibatan delapan negara di turnamen ini membuat kami percaya bahwa di tahun-tahun mendatang turnamen ini akan dihadiri lebih banyak pemain-pemain junior berkualitas dari lebih banyak negara yang membuat perebutan juara semakin kompetitif,” ujarnya menambahkan.

Baca Juga: Wakil Indonesia Kuasai Semifinal MilkLife Indonesia Junior International Series 2026

Sementara itu, Ketua Pengprov PBSI Jawa Tengah, Akhmad Khafidz Basri Yusuf, memberikan apresiasi kepada pebulutangkis muda Indonesia yang telah tampil trengginas di tengah arena demi meraih gelar juara. Ia berharap, kemenangan di MilkLife Indonesia Junior International Series 2026 merupakan ‘angin segar’ kembali lahirnya generasi emas bulutangkis Indonesia di masa mendatang.

“Masa depan bulu tangkis Indonesia ditentukan oleh kemampuan mempersiapkan generasi penerus di hari ini. Salah satu caranya ialah dengan rutin menyelenggarakan kejuaraan internasional agar sejak dini para pebulutangkis muda Indonesia memiliki pengalaman, pengetahuan dan jam terbang sebelum melangkah ke jenjang senior. Untuk itu, sapu bersih gelar juara di turnamen ini diharapkan dapat menjadi semangat dan motivasi dalam membina atlet muda Indonesia,” tutur Basri Yusuf.