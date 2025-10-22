Indonesia Setop Impor Garam pada 2027

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia bakal menyetop impor garam pada 2027.

"Akhir 2027 seluruh model garam, insyaallah kami audah punya. Enggak perlu impor lagi," ujar Zulhas dikutip Rabu (22/10).

Ketua Umum PAN menjelaskan saat ini Indonesia masih melakukan impor untuk garam industri. Namun, untuk kebutuhan garam nasional, Indonesia sudah berhasil mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Terpisah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis Indonesia akan berhasil swasembada garam di akhir 2027.

Dia memaparkan secara bertahap pemerintah melakukan pengurangan impor garam, yang dimulai pada 2025 dan 2026.

"Jadi garam konsumsi, garam industri, aneka pangan, garam untuk farmasi, semuanya masih impor. Di bawah koordinasi Pak Menko (Zulhas), sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa akhir 2027 soal swasembada garam sudah bisa dijalani seluruh jenis, sehingga tidak impor lagi," jelas Trenggono.

Diketahui, KKP menargetkan produksi garam di Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) yang dibangun di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat mencapai lima juta ton.

Pembangunan K-SIGN di wilayah paling selatan di Indonesia itu dilakukan karena kebutuhan garam di Indonesia saat ini masih didatangkan dari negara luar. Kabupaten Rote Ndao juga dinilai memiliki kualitas garam yang dinilai terbaik berdasarkan uji salinitas dan pengujian laboratorium lainnya.