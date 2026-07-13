menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Indonesia Siap Produksi BBM dari Tanaman Dalam 4 Tahun

Indonesia Siap Produksi BBM dari Tanaman Dalam 4 Tahun

Indonesia Siap Produksi BBM dari Tanaman Dalam 4 Tahun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemerintah tengah mengembangkan bahan bakar minyak (BBM) berjenis bensin dari berbahan baku tanaman. Ilustrasi. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah mengembangkan bahan bakar minyak (BBM) berjenis bensin dari berbahan baku tanaman. Itu dilakukan sebagai bagian dari penguatan kemandirian energi nasional.

Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat Puncak Peringatan ke-79 Hari Koperasi Nasional di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7).

Presiden Prabowo berharap bensin berbahan baku tanaman itu bisa diproduksi dalam tiga hingga empat tahun mendatang.

Baca Juga:

Menurut dia, sejumlah gurur besar di Indonesia sedang mengembangkan bensin dari kelapa sawit dan etanol dari singkong.

"Jadi, saya harap dalam tiga-empat tahun lagi bisa menghasilkan bensin dari tanaman," kata Presiden Prabowo.

Orang nomor satu itu menjelaskan pengembangan bahan bakar berbasis komoditas pertanian tersebut diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk petani singkong, jagung, dan komoditas lainnya, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pertanian.

Baca Juga:

"Berarti petani singkong akan hidup makmur, petani jagung akan hidup makmur, petani-petani di seluruh Indonesia akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan untuk keluarganya sendiri," ujarnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan pemerintah juga telah memulai implementasi biodiesel B50 yang menggunakan campuran 50 persen minyak kelapa sawit.

Pemerintah tengah mengembangkan bahan bakar minyak (BBM) berjenis bensin dari berbahan baku tanaman.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI