Indonesia Siapkan Senjata Terbaik Menuju All England 2026
jpnn.com - Skuad bulu tangkis Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang tampil di turnamen All England 2026.
Turnamen level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung pada 3–8 Maret 2026 di Utilita Arena Birmingham, Inggris.
All England selalu menjadi panggung pembuktian tertinggi bagi para pebulu tangkis elite dunia.
Di turnamen ini, kualitas permainan, ketahanan mental, serta konsistensi diuji sejak babak awal.
Indonesia pun tak ingin datang sekadar mengisi daftar peserta.
Sebanyak 24 atlet dipastikan turun membela Merah Putih.
Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian menegaskan seluruh program persiapan dirancang secara menyeluruh dengan fokus utama pada kesiapan fisik, teknis, hingga mental bertanding.
"Aklimatisasi menjadi faktor krusial. Tim akan menjalani program aklimatisasi pada 24–28 Februari 2026 di Milton Keynes, yang berjarak sekitar 120 km di sebelah selatan Birmingham."
