Indonesia-Singapura Mempererat Kemitraan Sektor Industri, Transisi Hijau & Agriteknologi

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia dan Singapura melaksanakan the 16th Ministerial Meeting of Six Economic Working Groups Indonesia-Singapore (MM 6WG) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Selasa (9/6).

Pertemuan Tingkat Menteri sebagai kelanjutan dari The 13th Senior Official Meeting of The Six Economic Workings Group (SOM 6WG) pada 21 Mei 2026 tersebut dipimpin bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Co-chairs dari Pemerintah Indonesia dan Deputy Prime Minister (DPM) and Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong sebagai Co-chairs dari Pemerintah Singapura.

Singapura merupakan partner strategis bagi Indonesia yang tidak hanya dalam bidang perdagangan dan investasi, namun juga meliputi industri, transisi hijau, dan agriteknologi.

Kegiatan MM 6WG dilaksanakan untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral Indonesia-Singapura dalam kerangka enam Working Groups (WG), yaitu Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan KEK, Investasi, Transportasi, Pariwisata, Ketenagakerjaan, dan Agribisnis.

Dalam perkembangan kerja sama di wilayah BBK, realisasi investasi meningkat dari USD 4,61 miliar pada 2024 menjadi USD 5,71 miliar pada 2025.

Selain itu, perluasan Kawasan Batam Free Trade Zones dari 8 menjadi 22 pulau telah resmi berlaku, sementara Nongsa Digital Park semakin berkembang sebagai pusat digital regional dengan beroperasinya sejumlah pusat data.

Selain itu pembangunan koneksi kabel bawah laut ke Singapura juga ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

Di bidang investasi, Kendal Industrial Park telah mencapai kapasitas penuh dan saat ini telah memasuki tahap ekspansi.