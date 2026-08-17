Indonesia Soken Buka Peluang Investasi Jepang di Sektor Pelatihan Kerja

jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Sejumlah pengusaha asal Jepang menjajaki peluang investasi di sektor pendidikan dan pelatihan tenaga kerja melalui kunjungan ke LPK Balapapat atau Balapapat Japanese School di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kunjungan tersebut difasilitasi Indonesia Soken (Indonesia Research Institute Japan–Jakarta) bersama CEO-nya, Albertus Prasetyo Heru Nugroho.

Pertemuan menjadi bagian dari upaya mempertemukan pelaku usaha Jepang dengan potensi pengembangan bisnis di Indonesia.

Dalam kunjungan itu, para pengusaha Jepang melihat langsung program pelatihan yang disiapkan Balapapat Japanese School untuk calon tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di Jepang.

Lembaga tersebut berlokasi di Jalan Kapten Dasuki Bakri, Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Balapapat Japanese School mengembangkan program pendidikan bahasa dan budaya Jepang yang didukung pengajar bersertifikat serta penutur asli.

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Peserta juga memperoleh pembekalan mengenai keterampilan kerja dan etika kerja yang diterapkan di lingkungan industri Jepang.

Fokus pelatihan diarahkan pada kebutuhan tenaga kerja di sektor hospitality dan perhotelan. Selain pembelajaran di kelas, lembaga tersebut menyediakan asrama serta kebutuhan harian peserta selama mengikuti program pelatihan.