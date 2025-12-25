Indonesia Sports Summit 2025: Menteri Kabinet Merah Putih Siap Menjadi Pembicara

jpnn.com, JAKARTA - Para menteri Kabinet Merah Putih bersama para praktisi industri olahraga siap hadir memeriahkan Indonesia Sports Summit (ISS) 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno pada 6-7 Desember 2025.

Jajaran menteri akan menyampaikan arah kebijakan sesuai bidangnya dalam mendukung kemajuan industri olahraga yang saat ini memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya menarik investasi, memberikan nilai tambah pendapatan bruto, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dampak kesehatan yang positif.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka rangkaian konferensi ISS2025 di hari pertama, Sabtu (6/12), pukul 13.00 WIB sebagai keynote speaker dengan tema 'Reimagining Indonesia’s Sports Future' di zona conference.

Setelah membuka ISS2025, Menpora Erick akan tampil bersama para legenda olahraga nasional dan dunia di panggung expo.

Forum berlanjut pukul 16.00 WIB, menghadirkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pembicara yang mengangkat tema 'Empowering the Sports Industry Value Chain'.

Sesi ini akan membahas kebijakan dan strategi dalam mendorong produk-produk dalam negeri khususnya produk olahraga agar berstandar global dan dapat menembus pasar internasional, hingga terobosan dan kreativitas pengembangan produk industri olahraga melalui dukungan teknologi agar dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan distribusi produk.

Pada pukul 17.00 WIB, diskusi berlanjut dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.