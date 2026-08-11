Indonesia Sudah Siapkan 2 Stadion, FIFA ASEAN Cup 2026 Masih Dibayangi Satu Tanda Tanya

jpnn.com - Indonesia mulai menggeber persiapan sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Dua stadion besar, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dan Stadion Si Jalak Harupat (SJH) di Kabupaten Bandung, ditetapkan sebagai venue pertandingan.

Namun, di balik persiapan venue yang makin matang, masih ada satu persoalan yang belum sepenuhnya tuntas.

Komposisi peserta turnamen perdana FIFA ASEAN Cup tersebut ternyata belum final. Salah satu negara yang masuk daftar peserta, India, bahkan tengah berada dalam situasi dilematis.

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Kepastian mengenai peserta masih menunggu keputusan FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut FIFA masih melakukan pembahasan terkait slot pertandingan.

"Pesertanya kita tunggu FIFA karena sampai tadi malam masih menunggu slot pertandingan," ujar Erick setelah rapat koordinasi persiapan FIFA ASEAN Cup di Kemenpora, Jakarta, Senin (10/8/2026) malam.

Erick berharap FIFA segera memberikan kepastian dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan 1-2 hari ini bisa disampaikan oleh pihak FIFA langsung," katanya.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Indonesia sudah bergerak lebih jauh. Pemerintah menetapkan SUGBK dan Stadion Si Jalak Harupat sebagai dua venue untuk Premier Division atau Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026.