Indonesia Summit 2026 Tokopedia dan TikTok Shop Perkuat Ekosistem Penjual

jpnn.com, JAKARTA - Tokopedia dan TikTok Shop kembali menggelar Indonesia Summit 2026 pada 27-29 Januari 2026 di Jakarta.

Acara tersebut sebagai ajang perayaan bagi para penjual, affiliate content creator, dan mitra Tokopedia dan TikTok Shop yang berhasil mencatatkan pertumbuhan signifikan di kedua platform selama 2025.

“Tahun 2025 menjadi tahun pertumbuhan dan konektivitas bagi kami, di mana Tokopedia dan TikTok Shop makin memperkuat perannya sebagai ekosistem yang menghubungkan jutaan penjual. Melalui koneksi yang makin erat ini, kami terus mendukung para pelaku usaha lokal di Indonesia agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan menjangkau pasar yang lebih luas,” kata Executive Director of Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia Stephanie Susilo.

Mengusung tema “Driving Growth, Powering Connection”, acara ini dihadiri ribuan penjual, termasuk UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia, affiliate content creator, serta mitra strategis untuk berkolaborasi menyambut Ramadan di era discovery e-commerce.

Melanjutkan kesuksesan Indonesia Summit 2025 dan sejalan dengan komitmen #JualanNyaman, acara ini berfokus pada penguatan kesiapan penjual, strategi konten, serta solusi periklanan dan afiliasi untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, terutama saat lonjakan trafik penjualan seperti Ramadan.

Di sisi lain, para pelaku usaha di Tokopedia dan TikTok Shop juga didukung oleh puluhan juta affiliate content creator yang berperan aktif dalam membantu penjual memperluas jangkauan serta membangun kepercayaan konsumen melalui konten kreatif dan rekomendasi yang relevan.

Baca Juga: Tokopedia dan TikTok Shop Perluas Dampak Ekonomi Digital

Dalam ajang Indonesia Summit 2026, Tokopedia dan TikTok Shop merayakan para penjual, affiliate content creator, dan mitra yang berhasil mencatat pertumbuhan signifikan di kedua platform sepanjang 2025.

Hal ini terwujud lewat 18 kategori penghargaan yang diberikan, antara lain Seller of the Year, Jawara Beli Lokal Terbaik, Rising Star, LIVE Diversity Award, Jawara UMKM Lokal, Mega Campaign: Best Performing Brand, Super Brand Day: Best Performing Brand, New Arrival Day: Best Performing Brand, Creator of the Year, Celebrity Creator of the Year, Top Rising Creator, Kreator Terbaik Beli Lokal, MCN of the Year, Rising Star MCN, Affiliate Partner of the Year, TikTok Shop Partner of the Year, Rising Star TikTok Shop Partner, serta Jurnalis Terbaik Beli Lokal.