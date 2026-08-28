Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 Dorong Kolaborasi Percepat Ekonomi Hijau

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Ekonomi Hijau Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat transformasi ekonomi hijau Indonesia.

Forum yang mengusung tema “Indonesia’s Green Economy Leap: Transforming the Future of Competitiveness” tersebut digelar pada 26-27 Agustus 2026 di SMESCO Convention Hall, Jakarta.

Chairman Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 sekaligus CEO Olahkarsa Group Unggul Ananta mengatakan transformasi ekonomi hijau membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Menurut dia, Indonesia telah memiliki sejumlah modal untuk mendorong ekonomi hijau, mulai dari kebijakan, inovasi, teknologi hingga potensi sumber daya.

“Tantangannya adalah bagaimana seluruh kekuatan tersebut dapat terhubung dan bergerak bersama,” ujar Unggul dalam keterangannya, Jumat (28/8).

Dia menjelaskan Indonesia Sustainability 360 Forum dirancang sebagai ruang yang mempertemukan berbagai pihak untuk membangun kolaborasi dan mendorong lahirnya aksi nyata.

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Pendekatan kolaborasi 360° yang diusung forum tersebut juga menempatkan isu ekonomi, lingkungan, teknologi, kebijakan, dan masyarakat sebagai bagian yang saling berkaitan.

Selama dua hari pelaksanaan, forum ini menghadirkan lebih dari 100 pembicara dan sekitar 1.500 delegasi dari berbagai sektor.