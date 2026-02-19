Indonesia Tampil dengan Kekuatan Penuh di Kejuaraan Anggar Kadet dan Junior Asia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia bakal menurunkan kekuatan penuh pada Kejuaraan Anggar Kadet dan Junior Asia 2026 yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, 20-27 Februari 2026.

Menurut Ketua Umum PB Ikasi Amir Yanto, tuan rumah menerjunkan 24 atlet di kadet dan 24 atlet di junior. Mereka akan bertanding di tiga nomor, yaitu floret, degen dan sabel baik individu maupun beregu, untuk putra dan putri.

“Sebagai tuan rumah, Indonesia menurunkan kuota maksimal 24 atlet. Seluruh atlet tersebut akan tampil di semua nomor pertandingan individu dan beregu,” kata Amir Yanto saat jumpa pers di JCC Senayan, Kamis 19 Februari 2026.

Dijelaskan Amir Yanto, peserta yang berpartisipasi sebanyak sebanyak 801 atlet dari 26 negara Asia dan Oseania. Ia mengakui bahwa negara-negara seperti China, Jepang, dan Korea masih mendominasi anggar Asia. Namun, Indonesia tetap memasang target realistis.

“Kami realistis, mereka masih mendominasi. Namun, mudah-mudahan kami bisa menembus tiga besar sebagai langkah pembelajaran untuk lebih maju lagi,” ujarnya.

Soal persiapan tim Indonesia, Amir Yanto yang merupakan mantan JAM Intel Kejaksaan Agung RI ini menyebut bahwa sejauh ini persiapan dilakukan secara intensif melalui Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas).

Disebutnya, para atlet yang ikut pelatnas sebelumnya menjalani seleksi nasional (Seleknas) yang digelar di Manado dan Bitung, Sulawesi Utara. Selain itu, beberapa atlet yang berlatih di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat, juga dipanggil untuk memperkuat skuad Merah Putih.

“Kami ingin membangun kekuatan dari bawah. Mudah-mudahan ke depan bisa membawa kejayaan lagi untuk tanah air. Saat ini memang masih merangkak, tetapi dengan kesabaran dan kerja keras, saya yakin hasilnya akan datang,” kata Amir.