Indonesia Tekuk Singapura 2-0, John Herdman Berkomentar Begini

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Indonesia menang 2-0 atas Timnas Singapura pada laga pertama Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9).

Dua gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeny.

Ragnar membobol gawang Singapura pada menit ke-13 saat memanfaatkan assist pemain debutan Luke Vickery.

Sementara itu, Ole menyarangkan gol pada menit ke-74 melalui titik penalti.

Gol Ole terjadi empat menit setelah Singapura bermain dengan 10 pemain karena Safuwan Baharudin mendapatkan kartu merah.

Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman mengaku bangga dengan timnya yang menang 2-0 atas Singapura.

"Kami sudah mengantisipasi bahwa akan ada momen-momen ketika semuanya berjalan dengan sangat indah di lapangan, tetapi juga ada momen ketika kelelahan mulai muncul dan para pemain harus beradaptasi dengan kondisi, jet lag, serta harus berjuang melewatinya dan menemukan kembali cara untuk bermain bersama,” kata Herdman pada jumpa pers setelah pertandingan di SUGBK, Jumat (25/9).

“Dan saya pikir mereka mampu melakukan itu malam ini," tambahnya.