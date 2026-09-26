Indonesia Tekuk Singapura 2-0, John Herdman Soroti Kendala Fisik dan Jet Lag Pemain

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengakui anak asuhnya harus berjuang keras melawan rasa lelah dan proses adaptasi fisik sebelum akhirnya menyegel kemenangan dua gol tanpa balas atas Singapura.

John Herdman menyebut kemenangan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan performa Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu mengungkap kondisi fisik pemain menjadi salah satu alasan Skuad Garuda belum mampu tampil pada level terbaiknya di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026.

Skuad Garuda menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Ragnar Oratmangoen membuka keunggulan Indonesia sebelum Ole Romeny menggandakan skor. Dua gol tersebut memastikan Indonesia mengamankan tiga poin pada laga perdana Grup A.

Herdman mengakui timnya memang belum menunjukkan penampilan yang sepenuhnya maksimal. Menurutnya, kondisi pemain menjadi salah satu alasan mengapa permainan Indonesia sempat tidak berjalan sesuai harapan.

"Kami sudah mengantisipasi bahwa tidak semuanya akan berjalan sempurna di lapangan. Ada beberapa momen ketika rasa lelah mulai terasa dan para pemain harus beradaptasi dengan kondisi, termasuk jet lag," kata Herdman seusai pertandingan.

Situasi tersebut membuat para pemain harus berusaha keras untuk kembali mendapatkan ritme permainan. Herdman menilai anak asuhnya mampu merespons kondisi tersebut dengan baik hingga pertandingan berakhir.

"Mereka harus berjuang melewati itu dan menemukan kembali ritme permainan bersama-sama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini," ujarnya.