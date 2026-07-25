Indonesia Terbitkan Panda Bonds Perdana, Berhasil Kantongi Dana Rp 18, 51 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia resmi menerbitkan Surat Utang Negara berdenominasi Yuan Tiongkok atau Panda Bonds pada Kamis, 23 Juli 2026.

Dalam aksi korporasi perdana itu, pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar CNY7 miliar, setara USD 1,033 miliar.

Jika dirupiahkan berdasarkan perhitungan kurs terkini, Indonesia mengantongi sekitar Rp 18,51 triliun dari hasil Panda Bond perdana ini.

"Mengoptimalkan momentum positif di pasar obligasi Tiongkok, pemerintah melaksanakan penerbitan perdana Panda Bonds," begitu keterangan pers yang dirilis Kemenkeu, dikutip pada Sabtu (25/7).

Surat utang dalam valuta asing ini ditawarkan dalam dua pilihan jangka waktu, yakni tenor 3 tahun dan 5 tahun.

Untuk tenor 3 tahun dengan seri RICNY0729, nominal yang diterbitkan mencapai CNY5,6 miliar dengan tingkat kupon sebesar 1,90 persen.

Sementara itu, seri RICNY0731 dengan tenor 5 tahun berhasil diserap sebesar CNY1,4 miliar pada tingkat kupon 2,19 persen.

Kedua seri instrumen investasi ini dijadwalkan akan jatuh tempo secara berurutan pada 30 Juli 2029 dan 30 Juli 2031.