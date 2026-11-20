jpnn.com, ANTALYA - Indonesia menunjukkan berbagai hasil nyata pemanfaatan pembiayaan iklim berbasis kinerja dalam mendukung perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat.

Capaian tersebut menjadi pembahasan dalam sesi “Sustaining Forests, Empowering People: Climate Finance at the Grassroots – Lessons Learned from FOLU Norway's Contribution” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Selasa (17/11).

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai Indonesia's FOLU Net Sink 2030, dengan target sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi penyerap bersih karbon sekitar 140 juta ton setara karbon dioksida (CO?e) pada 2030.

Upaya tersebut dilakukan melalui perlindungan hutan, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, serta rehabilitasi dan restorasi ekosistem.

Kemitraan Indonesia–Norwegia melalui mekanisme kontribusi berbasis hasil (Results-Based Contribution/RBC) menjadi salah satu bentuk dukungan internasional terhadap pencapaian tersebut. Indonesia sebelumnya memperoleh kontribusi sebesar US$216 juta, yang kemudian diperkuat dengan pengumuman kontribusi tahap kelima sebesar US$100 juta pada COP31.

Dukungan ini merupakan pengakuan terhadap capaian penurunan emisi Indonesia sekaligus memperkuat pelaksanaan aksi kehutanan yang terukur dan berkelanjutan.

Direktur Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI), Dyveke Rogan, menekankan bahwa keberhasilan pembiayaan iklim membutuhkan kepemilikan nasional yang kuat, kelembagaan yang efektif, serta sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi penurunan emisi yang kredibel.

Norwegia juga menyoroti pentingnya kemitraan jangka panjang dan pembiayaan yang dapat diprediksi, dengan mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan ketahanan masyarakat.