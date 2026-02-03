menu
Indonesia Ukir Sejarah Luar Biasa di Piala Asia Futsal 2026
Timnas Indonesia bersukaria di perempat final Piala Asia Futsal 2026. Foto: diambil dari tafc

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Futsal Indonesia mengukir catatan dahsyat di Piala Asia Futsal 2026 di Jakarta.

Meladeni Vietnam pada perempat final di Indonesia Arena, Selasa (3/2) malam, tuan rumah menang tipis 3-2.

Inilah kali pertama dalam sebelas kali keikutsertaan dalam Piala Asia, Timnas Futsal Indonesia bisa masuk semifinal.

Di semifinal, Indonesia harus meladeni salah satu raksasa futsal Benua Kuning, yakni Jepang.

Jepang tembus ke semifinal setelah menaklukkan Afghanistan 6-0.

Satu semifinal lagi mempertemukan juara bertahan Iran vs Irak.

Piala Asia Futsal 2026 kini tinggal menyisakan empat kontestan. Masih ada juara bertahan.

