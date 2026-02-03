Indonesia Ukir Sejarah Luar Biasa di Piala Asia Futsal 2026

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Futsal Indonesia mengukir catatan dahsyat di Piala Asia Futsal 2026 di Jakarta.

Meladeni Vietnam pada perempat final di Indonesia Arena, Selasa (3/2) malam, tuan rumah menang tipis 3-2.

Inilah kali pertama dalam sebelas kali keikutsertaan dalam Piala Asia, Timnas Futsal Indonesia bisa masuk semifinal.

Baca Juga: Timnas Futsal Indonesia Tantang Vietnam demi Sejarah

Di semifinal, Indonesia harus meladeni salah satu raksasa futsal Benua Kuning, yakni Jepang.

Jepang tembus ke semifinal setelah menaklukkan Afghanistan 6-0.

Satu semifinal lagi mempertemukan juara bertahan Iran vs Irak.