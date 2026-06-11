Indonesia-Uni Emirat Arab Sepakat Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) terus menunjukkan dinamika yang konstruktif, khususnya dalam bidang investasi, ketahanan pangan, dan pengembangan infrastruktur.

Kerja sama kedua negara itu untuk memperkuat kemitraan ekonomi strategis tercermin dalam berbagai forum bilateral yang terjalin secara intensif.

Itu dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut diungkapkan Menko Airlangga seusai melakukan apertemuan dengan Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri, yang didampingi Chief Strategy Officer (CSO) Louis Dreyfus Company (LDC) Thomas Couteaudier di Jakarta, Rabu (10/6).

“Indonesia menyambut baik komitmen UEA dan pelaku usaha global seperti Louis Dreyfus Company untuk memperluas kerja sama ekonomi di Indonesia. Kami mendorong peningkatan investasi yang mendukung hilirisasi, ketahanan pangan, dan penguatan rantai pasok nasional,” ujar Menko Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, politikus Parati Golkar itu menyampaikan UEA merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Timur Tengah.

Implementasi Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-UAE CEPA) diharapkan dapat semakin

meningkatkan arus perdagangan dan investasi kedua negara.

Dubes Abdulla juga menyampaikan apresiasi atas hubungan bilateral Indonesia-UEA yang terus berkembang positif.