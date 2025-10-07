Indonesia Vs Arab Saudi Dipimpin Wasit Kuwait, PSSI Merespons Balasan AFC

jpnn.com, JAKARTA - Pertandingan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia Vs Arab Saudi akan dipimpin wasit asal Kuwait.

Sekjen PSSI Yunus Nusi merespons balasan surat protes kepada AFC tentang penunjukan wasit asal Kuwait.

Dalam balasan surat tertanggal 25 September, AFC menyiratkan mereka tetap mempertahankan wasit asal Kuwait, terlepas dari protes yang dilakukan PSSI karena ditakutkan wasit dari regional yang sama akan memengaruhi objektivitas di lapangan.

Baca Juga: Satu Pesan Maarten Paes Menjelang Laga Krusial Timnas Indonesia vs Arab Saudi

“PSSI menerima keputusan itu karena keputusan tersebut menjadi kewenangan dari AFC, kami mempercayakan seperti bagaimana balasan surat dari AFC kepada kami, kepada PSSI,” kata Yunus dalam audio yang diterima, Kamis.

The ASEAN Football merilis semua wasit yang bertugas di pertandingan tersebut semuanya berasal dari Kuwait, dengan wasit utama akan ditugaskan kepada Ahmed Al-Ali.

Asisten wasit 1 ditugaskan kepada Abdul Hadi Al-Anzi dan Ahmed Abbas sebagai asisten wasit 2. Ammar Ashkanani ditunjuk sebagai wasit keempat atau wasit cadangan, sementara Abdullah Jamali bertugas sebagai wasit Video Assistant Referee (VAR) dan Abdullah Al-Kandari sebagai asisten wasit VAR.

Yunus berharap wasit yang memimpin nanti dapat menjunjung tinggi sportivitas dan fair play di lapangan, sehingga jalannya pertandingan nanti tidak tercederai oleh apa pun.

“Tentu kita (Indonesia, red) sangat berharap bahwa sportivitas, fair play dalam pertandingan ini sangat kita nantikan dan sangat kita tunggu karena kita tidak berharap akan tercederai pertandingan ini ketika ada keberpihakan dari pihak perangkat pertandingan,” kata dia.