Indonesia Vs Bangladesh Bertepatan dengan 4 Tahun Tragedi Kanjuruhan

jpnn.com - JAKARTA - Juru taktik Timnas Indonesia John Herdman berharap pasukannya memberikan penghormatan terbaik bagi korban Tragedi Kanjuruhan saat melawan Bangladesh pada FIFA ASEAN Cup 2026, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (1/10) malam.

"Penting bagi para pemain untuk tampil mewakili negara dengan cara yang benar, sekaligus memberi penghormatan bagi mereka yang kehilangan nyawanya dalam Tragedi Kanjuruhan," kata Herdman di sela latihan tim di Stadion PTIK, Jakarta, Rabu (30/9).

Dia menyampaikan hal itu menanggapi pertanyaan seputar duel Indonesia vs Bangladesh pada match ketiga Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang bertepatan dengan empat tahun Tragedi Kanjuruhan.

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Tragedi Kanjuruhan merupakan peristiwa penembakan gas air mata yang mengakibatkan sebanyak 135 orang meninggal dunia dalam laga Liga 1 Arema FC melawa Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober 2022.

Herdman mengatakan bahwa dirinya mengetahui betul peristiwa tersebut saat ia menjalani tugas melatih Timnas Kanada.

Dalam sebuah pertandingan, kata dia, pihaknya juga menjalankan seremoni mengheningkan cipta untuk menghormati korban Tragedi Kanjuruhan.

Oleh sebab itu, ia menginginkan Timnas Indonesia yang diasuhnya juga tetap memberikan penghormatan terbaik bagi para korban dalam peristiwa itu.

"Tentu saja (harus berikan penghormatan terbaik). Tim ini adalah representasi dari sepak bola di negara. Jika kami lupa, kami tidak akan belajar," katanya.