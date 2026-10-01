Indonesia Vs Bangladesh: Herdman Ungkap Kondisi Mental Thom Haye

jpnn.com - JAKARTA - Tukang latih Timnas Indonesia John Herdman mengungkap kondisi gelandang Thom Haye yang harus absen saat Indonesia vs Bangladesh pada laga ketiga Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Haye dilarang merumput lantaran dihukum kartu merah saat melawan Malaysia.

"Kondisinya secara mental cukup sulit. Thom adalah pribadi yang sangat bersemangat dan emosional," kata John Herdman dalam sesi latihan di Stadion PTIK, Jakarta, Rabu (30/9).

Dia menjelaskan bahwa Thom mendapatkan kartu merah saat melakukan pelanggaran taktikal karena menghadapi pemain sayap Malaysia yang sangat cepat.

Dalam momentum seperti itu, kata dia, pemain harus melakukan pelanggaran taktis.

"Kaki dan posisinya hanya sedikit terlalu tinggi, dan ketika diulas melalui VAR secara lambat, itu selalu terlihat lebih buruk dari kejadian aslinya," kata Herdman.

Dia mengatakan bahwa tidak ada niat dari Thom untuk mencederai lawan.

Pelanggaran tersebut, kata dia, murni pelanggaran taktis yang perlu dilakukan dalam kondisi tertentu.