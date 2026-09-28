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Indonesia vs Malaysia Hari Ini, Herdman Menyebut Beberapa Pemain, Ada Bang Jay dan Marselino

Indonesia vs Malaysia Hari Ini, Herdman Menyebut Beberapa Pemain, Ada Bang Jay dan Marselino
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Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia sebagai laga pada Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, hari ini Senin 28 September.

Kick-off pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia dimulai pukul 19.30 WIB.

Menjelang laga tersebut, Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman mengakui belum memiliki kesempatan menurunkan skuad terbaik secara penuh dalam pertandingan termasuk FIFA ASEAN Cup.

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"Kami berada dalam proses yang berkelanjutan. Kami bahkan belum menurunkan tim terbaik Indonesia secara penuh di lapangan," kata John Herdman dalam sesi latihan menjelang laga melawan Malaysia pada FIFA ASEAN Cup di Stadion PTIK, Jakarta, Minggu (27/9).

Dia mengatakan selalu meminta para pemain bahwa tim terus berkembang.

Skuad Garuda, kata dia, selalu berada dalam proses bertumbuh. Setiap kali pemain berkumpul di pemusatan latihan, tim menjadi lebih baik.

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Pelatih asal Inggris itu mengatakan dia belum mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan semua pemain dalam waktu yang panjang.

Ia mencontohkan seperti kerja sama dengan pemain Dean James baru berlangsung selama satu pertandingan dan tiga sesi latihan.

Menjelang laga Timnas Indonesia vs Malaysia 2026 hari ini, John Herdman meminta para suporter untuk tetap tenang.

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