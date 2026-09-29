Indonesia vs Malaysia, Tan Cheng Hoe Bilang Melawan 10 Pemain Terkadang Enggak Gampang
jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia mampu menahan imbang Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9).
Dalam pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia tersebut, skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain karena Thom Haye terkena kartu merah pada menit ke-37.
Kekurangan pemain membuat Indonesia harus menghadapi tekanan intensif dari Malaysia pada babak kedua. Tuan rumah bahkan tidak menciptakan peluang berbahaya hingga laga berakhir.
Pelatih Timnas Malaysia Tan Cheng Hoe mengakui ketangguhan lini pertahanan Timnas Indonesia yang sulit ditembus anak-anak asuhannya.
"Di babak kedua, disiplin dan organisasi pertahanan mereka (Timnas Indonesia) sangat baik, sangat sulit bagi kami untuk menembus," kata Tan Cheng Hoe dalam konferensi pers seusai laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin.
Timnas Malaysia harus puas dengan hasil imbang 0-0 melawan Indonesia meskipun unggul jumlah pemain.
Meskipun bermain imbang, Cheng Hoe mengatakan bahwa performa anak-anak asuhannya cukup bagus karena menunjukkan semangat dan karakter yang kuat.
"Kami tahu seberapa tangguh tim Indonesia, tetapi saya rasa apresiasi layak diberikan kepada para pemain kami," katanya.
Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia harus menghadapi tekanan intensif dari Malaysia pada babak kedua.
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