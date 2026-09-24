Indonesia vs Singapura: Belajar dari Pengalaman, John Herdman Siapkan Taktik Khusus

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia sudah siap menghadapi Singapura pada FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai Singapura merupakan tim yang sangat tangguh. Dia pun mewaspadai kedisiplinan secara taktik dari Singapura.

“Pelajaran terbesar dari pertandingan (melawan Singapura di Piala AFF 2026) itu adalah Singapura merupakan tim yang sangat tangguh, mereka memiliki kedisiplinan yang tinggi secara taktik," kata John Herdman dalam konferensi pers menjelang laga di Jakarta, Kamis (24/9).

Indonesia tergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan menjamu Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Herdman menjelaskan bahwa Singapura juga datang dengan skuad berisi pemain yang bermain bersama di bawah pelatih yang sama setidaknya selama satu setengah tahun. Kondisi tersebut membuat mereka memiliki fondasi permainan yang cukup matang untuk menghadapi Indonesia.

Oleh sebab itu, mereka punya banyak waktu bersama, saling memahami, dan paham sistem taktik. Menurut Herdman, kekompakan tersebut dapat menjadi salah satu kekuatan utama Singapura ketika menghadapi Indonesia.

"Ketika sebuah tim memiliki waktu yang panjang untuk berlatih dan bermain bersama, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peran masing-masing pemain. Itu membuat mereka menjadi tim yang sulit untuk ditembus," katanya.

Dia menambahkan bahwa secara pengalaman kolektif, Singapura juga menjadi salah satu yang paling berpengalaman di turnamen ini jika melihat total jumlah penampilan mereka. Pengalaman tersebut dinilai dapat membantu Singapura dalam menghadapi situasi-situasi sulit selama pertandingan.

Herdman mengatakan bahwa timnya memiliki keunggulan kualitas secara nilai tim. Namun, lanjut dia, nilai tim hanya akan berguna jika diimbangi dengan pengalaman, kualitas, dan kemampuan untuk mengeksekusinya di lapangan.