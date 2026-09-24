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Indonesia Vs Singapura: Ilhan Fandi Penasaran dengan Atmosfer Mengerikan GBK

Indonesia Vs Singapura: Ilhan Fandi Penasaran dengan Atmosfer Mengerikan GBK
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Penyerang Singapura Ilhan Fandi (kanan) Foto: Suhaimi Abdullah/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Ada satu hal yang paling dinanti Ilhan Fandi selain duel melawan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Striker muda Singapura itu sudah tidak sabar merasakan langsung panasnya atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Ilhan Fandi akan mendapatkan kesempatan tersebut saat Singapura menantang Timnas Indonesia pada laga pembuka FIFA ASEAN Cup 2026, Jumat (25/9).

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Pertandingan tersebut menjadi momen spesial bagi pemain yang merupakan putra legenda sepak bola Singapura, Fandi Ahmad.

Pasalnya, Ilhan untuk pertama kalinya akan tampil di hadapan puluhan ribu suporter di stadion kebanggaan Indonesia tersebut.

"Saya tidak sabar untuk merasakan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini akan menjadi pengalaman pertama," kata Ilhan dalam video wawancara yang diunggah kitagaruda, Kamis (24/9).

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Nama SUGBK rupanya sudah tidak asing bagi Ilhan. Dia mengaku telah mendengar berbagai cerita mengenai atmosfer stadion yang dikenal mampu menganggu mental lawan.

Dengan kapasitas sekitar 77 ribu penonton, SUGBK berpotensi bergemuruh ketika Indonesia memulai kiprahnya di FIFA ASEAN Cup 2026.

Striker Timnas Singapura Ilhan Fandi mengaku tidak sabar merasakan atmosfer GBK.

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