Indonesia Vs Tailan: Chanathip Songkrasin Sudah Tak Sabar

jpnn.com - JAKARTA - Ada satu duel yang sudah lama dinantikan kapten Timnas Tailan Chanathip Songkrasin.

Penantian itu akhirnya terbayar. Tailan harus berhadapan dengan Timnas Indonesia pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10/2026).

Chanathip mengaku sangat antusias menyambut kesempatan kembali menghadapi skuad Garuda. Pertemuan kali ini bukan sekadar laga biasa, melainkan pertarungan perebutan gelar juara.

Dia menilai Indonesia yang akan dihadapinya sekarang bukan lagi tim yang sama seperti beberapa tahun lalu.

Menurutnya, Timnas Indonesia telah berkembang pesat dengan kehadiran sejumlah pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi dengan level tinggi.

"Semua negara di ASEAN sekarang berkembang pesat. Indonesia juga memiliki cukup banyak pemain keturunan yang bermain di liga dengan level sangat tinggi," ujar Chanathip.

Perkembangan tersebut membuat Chanathip tidak menganggap Indonesia sebagai lawan yang mudah. Ia mewaspadai kombinasi kekuatan fisik dan kualitas teknik para pemain Indonesia.

"Mereka tentu memiliki kekuatan fisik dan kemampuan teknik yang sangat baik. Saya sangat senang akhirnya mendapat kesempatan menghadapi mereka lagi setelah cukup lama menunggu," imbuhnya.