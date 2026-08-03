Indonesia vs Vietnam Piala AFF 2026, Peta Kekuatan dan 2 Modal Penting Garuda

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam sebagai laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026 akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, hari ini Senin (3/8) mulai pukul 20.30 WIB.

Pertandingan melawan Vietnam merupakan ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda.

Setelah mengawali kiprah di fase grup dengan hasil positif, yaitu dua kemenangan berturut-turut atas Kamboja (5-1) dan Timor Leste (3-0), Indonesia kini menghadapi lawan yang secara tradisional menjadi salah satu rival terkuat di kawasan Asia Tenggara.

Vietnam adalah juara bertahan turnamen. The Golden Star Warriors mengawali perjalanan dengan pesta tujuh gol di gawang Timor Leste, kemudian bermain imbang tanpa gol saat menjamu Singapura di Stadion My Dinh.

Ketajaman lini serang mereka yang diperkuat Nguyen Din Bach dan Nguyen Xuan Son akan menjadi ujian besar bagi lini pertahanan Indonesia yang dikawal kapten Rizky Ridho dan kawan-kawan.

Dalam sejarah pertemuan kedua tim di berbagai kompetisi, Indonesia memiliki catatan yang sedikit lebih baik.

Sejak pertama kali bertemu pada 1991, Indonesia dan Vietnam sudah berhadapan sebanyak 31 kali.

Hasilnya, tim Merah Putih meraih 11 kemenangan, Vietnam menang sembilan kali, sedangkan 11 pertandingan lainnya berakhir imbang.