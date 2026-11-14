Indonesia–Brasil Jajaki Kerja Sama Pembiayaan Konservasi & Sertifikasi Karbon Hutan

jpnn.com, ANTALYA - Kementerian Kehutanan menjajaki penguatan kerja sama dengan perwakilan Brasil dalam pengelolaan hutan tropis berkelanjutan, khususnya melalui pembiayaan konservasi, sertifikasi karbon, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Peluang kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye, Jumat (13/11).

Delegasi Kementerian Kehutanan diwakili Staf Ahli Menteri Kehutanan Haruni Krisnawati, bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Ristianto Pribadi. Sementara itu, perwakilan Brasil terdiri atas Virgilio Viana, Direktur Jenderal Fundação Amazônia Sustentável (FAS), dan Marco Tulio Scarpelli Cabral, yang bertugas pada bidang iklim, energi, dan lingkungan di Kementerian Luar Negeri Brasil.

Baca Juga: Warga Indonesia di Melbourne Termasuk yang Rentan Alergi Serbuk Sari Tanaman

Pertemuan membahas pengalaman Brasil dalam mengembangkan pendekatan konservasi hutan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pengalaman yang menjadi perhatian adalah program FAS dalam mendorong pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah Amazon.

Melalui pendekatan tersebut, perlindungan hutan dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air minum, energi surya, konektivitas internet, dan ketahanan pangan. Pengalaman ini menjadi bahan pertukaran pengetahuan mengenai bagaimana upaya konservasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Delegasi Indonesia juga membahas pengalaman Brasil dalam pengembangan mekanisme pembiayaan perlindungan hutan, termasuk Amazon Fund.

Pertukaran pengalaman tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari pendekatan pembiayaan berbasis hasil dan dukungan pendanaan internasional yang dapat memperkuat pengelolaan hutan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain pembiayaan konservasi, perwakilan Brasil turut menawarkan penjajakan kerja sama dan pertukaran pengalaman mengenai Ecora, sistem sertifikasi kredit karbon yang dikembangkan di Brasil.