Indonesia Disalahkan Soal Asap Karhutla, Dave Ungkit Korporasi Lintas Negara

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai persoalan karhutla harus diselesaikan melalui pembuktian jujur, data terbuka, dan akuntabilitas yang sama bagi semua pihak, bukan melalui tekanan publik dan pengumuman sepihak.

“Indonesia tidak lari dari tanggung jawab. Penegakan hukum terhadap badan usaha yang diduga membakar lahan sedang berjalan dan kami terbuka untuk kerja sama pemadaman serta pencegahan," kata dia kepada awak media, Selasa (20/10).

Legislator fraksi Golkar itu menolak tegas pola penanganan kabut karhutla lintas batas dengan menempatkan Indonesia seolah-olah menjadi pihak tunggal yang bersalah.

"Kami menolak keras pembingkaian yang timpang, seolah-olah asap ini urusan Indonesia semata,” lanjut dia.

Dave menyoroti laporan organisasi masyarakat sipil yang mengaitkan konsesi tempat titik api terdeteksi dengan korporasi terkait entitas yang berbasis atau terdaftar di Singapura dan Malaysia.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap entitas asing perlu dilakukan ketika negara ingin menegakkan hukum karhutla.

“Jika pemegang konsesi di Indonesia diperiksa, induk perusahaan dan pemodalnya, di negara mana pun mereka berada, harus diperiksa dengan standar yang sama. Kami menolak standar ganda,” ujarnya.

Dave mengatakan pengumuman terbuka tentang dugaan keterlibatan korporasi tidak dapat menggantikan pembuktian sahih dalam pengusutan kasus karhutla.