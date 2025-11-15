Indonesian Music Awards 2025 Kembali Digelar, Didukung Kementerian Ekraf

jpnn.com, JAKARTA - Penghargaan Indonesian Music Awards (IMA) 2025 kembali digelar untuk kelima kalinya.

Penghargaan kolaborasi antara RCTI, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, dan Langit Musik ini hadir untuk mengapresiasi para musisi berprestasi di Tanah Air.

Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Agustini Rahayu mengapresiasi penyelenggaraan IMA 2025.

Menurut Agustini, ajang tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri musik di Indonesia.

"Berbicara dalam konteks industri musik terhadap target ekonomi Indonesia, musik merupakan salah satu sub-sektor dalam industri kreatif yang berada di bawah naungan Kementerian Ekonomi Kreatif," ujar Agustini Rahayu di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Agustini menyebut musik menjadi salah satu sub-sektor dengan pertumbuhan paling pesat, dan memberikan kontribusi ekonomi secara signifikan.

Dia menilai industro musik termasuk penggerak ekonomi nasional yang terus perlu dikembangkan.

"Kontribusi industri musik terhadap ekonomi kreatif sangat besar, dan kami melihatnya sebagai salah satu mesin penggerak utama ekonomi nasional yang patut terus dikembangkan," tuturnya.